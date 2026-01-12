Трамп снова заявил, что у Зеленского 'нет карт', и вспомнил о себе

Президент Владимир Зеленский не имеет собственных "карт" в переговорах по завершению войны в Украине и полностью зависит от поддержки президента США Дональда Трампа. Именно без участия американского лидера ситуация могла бы иметь катастрофические последствия.

Видео дня

Такое мнение в интервью The New York Times рассказал сам президент США Дональд Трамп. Комментируя роль украинского президента, Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский, по его словам, не имел "карт" с самого начала.

Глава Белого дома добавил, что и сейчас, по его мнению, для Зеленского есть только одна вещь – поддержка со стороны самого Трампа.

"Ну, у него (Владимира Зеленского – ред.) нет карт. У него не было – у него не было карт с первого дня. Сейчас он их тоже не имеет. У него есть только одно – Дональд Трамп", – отметил американский лидер.

Также Трамп заявил, что отсутствие его участия стало бы "настоящей катастрофой". Он подчеркнул, что без его привлечения ситуация могла бы перерасти в третью мировую войну. В то же время Вашингтон прилагает все возможные усилия, однако не имеет никаких сроков по завершению войны, которую развязала Россия.

"Я думаю, что если бы я не был вовлечен, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Это больше не повторится", – считает Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп заявил, что "спас НАТО". Без него якобы Североатлантического альянса уже бы не существовало. В "спасители" самого мощного в мире оборонного военного блока Трамп записал себя из-за того, что "заставил" страны-члены увеличить расходы на оборону до 5%.

Также напомним, американский лидер заявил, что усилияЕвропы по помощи Украине являются значительными, но их все равно недостаточно. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не испытывает страха перед европейскими странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!