'F-16 уже в Украине': Зеленский провел совещание по военной авиации и новым поставкам. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16. Правда, украинский лидер не уточнил количество ожидаемых самолетов или сроки их прибытия в Украину.

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Об этом президент сообщил в своих соцсетях в пятницу, 2 мая. Он отметил, что по поводу боевой авиации состоялось соответствующее совещание.

"Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию", – сказал Зеленский.

Чуть позже, в обращении к стране президент добавил, что на заседании речь шла также о "долгосрочных поставках".

"Были кадровые решения для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее. Это решение и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. И мы видим сейчас, что есть очень неплохие результаты, и я хочу поблагодарить всех, кто прилагает свои усилия, чтобы наша военная авиация развивалась", – отметил глава государства.

Очевидно, имеется в виду кадровые решения, принятые Зеленским в конце марта. Напомним, что тогда министру обороны Украины был назначен специализированный заместитель именно по вопросам боевой авиации – им стал генерал Александр Козенко. Также генерал-майор Алексей Марченко стал заместителем начальника Генерального штаба Украины по направлению боевой авиации. Бригадный генерал Сергей Голубцов получил должность заместителя командующего Воздушными силами.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки официально подтвердили, что отправили в Украину списанные истребители F-16 с базы хранения Дэвис-Монтен в Аризоне. Их нельзя будет использовать для полетов, а только как источник запчастей, которые критически необходимы для обслуживания переданных Украине боевых F-16 европейских союзников.

ВСУ активно использует передаваемые странами ЕС F-16 как в воздушных патрулях, так и для ударов по наземным враждебным целям с использованием управляемых бомб. В условиях войны и недостатка самих истребителей техническая поддержка и наличие запасных деталей критически важны.

Вообще, роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. По статистике, почти каждая ракета этого боевого самолета попадает в цель.

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