Зеленский обновил высший состав руководства Воздушных сил: кто получил новые должности

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в высшее руководство Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, теперь в Воздушных силах усилят структуру боевой авиации.

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Об этом Зеленский сообщил в обращении к стране за 28 марта. Он добавил, что назначению предшествовала "встреча с представителями общественного сектора, помогающими развитию военной авиации".

"У министра обороны Украины будет специализированный заместитель именно по вопросам боевой авиации – Александр Козенко. Он долгое время занимался адаптацией F-16 и Mirage в Украине", – сообщил президент.

Также согласно новым назначениям в Воздушных силах будут отвечать за боевую авиацию:

Генерал-майор Алексей Марченко – новый заместитель начальника Генерального штаба Украины по направлению боевой авиации.

Бригадный генерал Сергей Голубцов – новый заместитель командующего Воздушными силами.

Полковник Александр Дякив – командующий авиацией, а также новый заместитель командующего Воздушными силами.

По словам президента, в разговоре с представителями общественного сектора "приняла участие мама Джуса – Героя Украины Андрея Пильщикова – Лилия Аверьянова". Именно во время этой встречи были "соглашены конкретные управленческие и технологические шаги".

Александр Козенко

Новый зам Умерова Козенко ранее работал в аппарате президента. В частности, с 2020 по октябрь 2023 года он имел статус советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака. С ноября же стал советником в Министерстве обороны, где занимался вопросами развития государственной авиации.

Козенко с 1994 года работал в области гражданской авиации – "Международные авиалинии Украины", ГП "Авиалинии Украины", El-Al Israel Airlines. С 2006-2017 года был топ-менеджером различных международных и украинских компаний.

Кроме того, с августа 2021 года он является заместителем председателя Комиссии при президенте по вопросам помилования.

Алексей Марченко

Алексей Станиславович – генерал-майор Вооруженных сил Украины, командир воздушного командования "Запад", ранее – командир воинской части А0780.

Военную карьеру приступил летчиком. Приняв присягу на верность Украине 1993 года в звании капитана продолжил службу как начальник парашютно-десантной поисково-спасательной службы в авиационной части под Одессой. В составе ВСУ прошел путь от командира звена до начальника воздушно-огневой и тактической подготовки – летчик I класса.

С 2003 года занимал должность командира 204 бригады тактической авиации в крымском Бельбеке. В январе 2013 переехал в Николаев, где занимал должность начальника специализированного центра боевой подготовки. Позже в 2013 году назначен начальником Центра боевой подготовки авиационных специалистов ВСУ. С 2015 по сентябрь 2016 исполнял обязанности первого заместителя командира Воздушного командования "Запад".

Марченко имеет орден Богдана Хмельницкого III степени – награда была получена в 2022 году.

Сергей Голубцов

Сергей Николаевич – бригадный генерал, начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. В 2011-2015 годах служил командиром 114-й бригады тактической авиации. По состоянию на 2020 год начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 2022 году стал командующим воздушным командованием "Центр" Воздушных сил.

Сергей Голубцов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в 2022 году. Орден Даниила Галицкого он получил еще в 2012 году.

Александр Дякив

"У полковника почти 30 лет опыта. Прошел путь от пилота до командира бригады тактической авиации. Возглавлял факультет переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала. Пока он начальник штаба, заместитель командующего авиацией Командование Воздушных сил", – сообщили в Генштабе.

Добавим, что Александр Дьяков не только инструктор, но и профессиональный летчик штурмовой авиации и снайпер. Еще до полномасштабного вторжения россиян он совершил 40 боевых вылетов на востоке Украины. В 2014 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

Полковник с супругой воспитывает двух дочерей.

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