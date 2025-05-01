США отправили Украине свои старые и списанные истребители F-16: как они помогут на войне. Фото

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки официально подтвердили, что отправили в Украину списанные истребители F-16 с базы хранения Дэвис-Монтен в Аризоне. Их нельзя будет использовать для полетов, а только как источник запчастей, которые критически необходимы для обслуживания переданных Украине боевых F-16 европейских союзников.

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Об этом сообщило The War Zone. Для доставки американских истребителей в Украину был использован самолет Ан-124.

Издание отметило, что получило подтверждение от ВВС США о передаче истребителей Киеву после того, как на прошлой неделе в сети появились фотографии, на которых частично разобраны F-16, загружают на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне.

Кадры опубликовал OSINT-аналитик:

Обнародованные кадры свидетельствовали, что F-16 погрузили на украинский транспортник Ан-124 на аэродроме в Тусоне. По данным бортовых трекеров, самолет летел в Польшу и 26 апреля приземлился на аэродроме Жешув-Ясенка, откуда идет большинство военных поставок в Украину.

Как отметил представитель ВВС в комментарии изданию, США "поддержали поставки по Европе Украине F-16, предоставив Киеву списанные и полностью нерабочие F-16 на запчасти".

По его словам, этим истребителям не хватает критически важных компонентов – двигателей, радаров и других ключевых систем. Но с них можно снимать узлы и агрегаты, необходимые для поддержки уже переданных европейцами Украины боевых F-16 в рабочем состоянии.

Несмотря на то, что переданные американские истребители уже не поднимутся в небо, их вклад в боевую авиацию Украины внушительный. Нехватка запасных частей уже задерживала поставки F-16 от европейских партнеров, в том числе из Бельгии. К тому же, украинский парк F-16 потерял по меньшей мере два самолета во время боевых действий – один в августе 2024 года, другой – в апреле 2025 года.

ВСУ активно использует переданные странами ЕС F-16 как в воздушных патрулях, так и для ударов по наземным вражеским целям с использованием управляемых бомб. В условиях войны и недостатка самих истребителей техническая поддержка и наличие запасных деталей критически важны.

Как сообщал OBOZ.UA, роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. По статистике, почти каждая ракета этого боевого самолета попадает в цель.

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