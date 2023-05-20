F-16 для Украины: стало известно, кто дожал Байдена

После нескольких месяцев настойчивых заявлений США о том, что Украине не нужны F-16 для ведения войны с Россией, Вашингтон, наконец, уступил, согласившись не мешать странам-союзникам отправить Киеву современные западные истребители, которых он давно хотел. Самым влиятельным сторонником передачи воздушных суден был госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Именно он дожал президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информацию своих источников.

Уже более года Киев призывает западные страны передать Украине современные истребители F-16. Но администрация Байдена, имея в арсенале США более 1000 самолетов и по крайней мере столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила "нет". Соединенные Штаты сохраняют за собой право наложить вето на передачу самолетов третьим странам другими странами.

Внезапно президент Байден сказал "да". Европейские союзники, имеющие F-16 в своих арсеналах, некоторые из которых указали, что они могут быть готовы поставить их, получили от администрации добро на отправку самолетов, как только поставки и логистика будут скоординированы, а украинские пилоты и механики смогут быть обучены ими пользоваться.

Такой поворот, по словам американских, европейских и украинских официальных лиц, является результатом постоянного давления со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского.

Официальные лица США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, и активно работал с различными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику вперед.

Блинкен играл аналогичную роль, когда НАТО стояло в тупике по поводу того, поставлять ли Украине современные танки. В то время Германия не решалась одобрить передачу танков Leopard 2. Ситуация изменилась, когда Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

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