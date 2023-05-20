В Белом доме объяснили, как быстро Украина сможет получить F-16

В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, которые смогут помочь закрыть неб от российских атак. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что эти вопросы будут решаться параллельно тому, как украинские летчики будут обучаться управлению самолетами. Ожидается, что подготовка будет проходить в течение ближайших месяцев, передает Sky News.

Выступая на полях саммита G7 в Японии, американский чиновник напомнил, что лидер США Джо Байден пока лишь одобрил решение о подготовке украинских летчиков на истребителях в ближайшие месяцы. Он также добавил, что помощь оружием Украине меняется по мере изменения боевых действий.

Салливан подчеркнул, что в любом случае самолеты F-16 не будут использоваться для предстоящего контрнаступления ВСУ.

В СМИ отмечают, что пока партнеры Украины не говорят о конкретных сроках поставок и количестве самолетов. Но подчеркивают, что до сих пор американский лидер отказывал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в запросах на многоцелевые истребители.

"По мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и в каком количестве", – сказал на это Салливан.

По словам аналитиков, подтверждение намерения предоставить F-16 является долгожданной победой Киева, который регулярно призывает союзников помочь оснастить украинскую армию мощными самолетами.

Западные лидеры ранее утверждали, что обучение полетам на таких истребителях займет слишком много времени. Также они предполагают, что это будет одно из самых сложных аппаратных средств, предоставленных Украине, что, вероятно, "поднимет ставки между Россией и Западом".

Как сообщал OBOZREVATEL, многоцелевые истребители Украины просят у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

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