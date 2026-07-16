"Евросолидарность" накануне голосования по кандидатуре премьер-министра встретилась с Корецким и высказалась по поводу увольнения Федорова

Кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий накануне голосования в Верховной Раде встретился с фракцией "Европейская Солидарность". Депутаты посоветовали ему в первую очередь учесть реакцию общества и найти для уволенного из Минобороны Михаила Федорова должность в новом правительстве.

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О встрече в Facebook рассказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Господин Сергей начал с того, что планирует поддерживать постоянный диалог с Верховной Радой и всеми фракциями. Признался, что он не политик и что его "пригласили стать премьером". Она уточнила, кто именно пригласил. "Совместное решение депутатов СН и президента", – ответил кандидат в унисон с Мотовиловцем, сопровождавшим политического новичка", – написала Геращенко.

Она рассказала, что фракция поднимала вопросы субъектности парламента и правительства, реформы армии, демографии, программы деятельности правительства, восстановления критической инфраструктуры, евроинтеграции, и в этом контексте восстановления министерства экологии и аграрной политики, ситуации в энергетике, экономике и социальной сфере.

"Призвали отказаться от телемарафона и прекратить популизм, которым бесконечно занималось предыдущее правительство", – подчеркнула народный депутат.

Также народные депутаты из "Евросолидарности" посоветовали Корецкому, "если его сегодня назначат премьером, немедленно пригласить господина Михаила (Федорова. – Ред.) в новое правительство, причём не на ритуальную должность, а для разработки плана безопасности и обороны страны".