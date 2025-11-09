'Европа боится слова эскалация': во время интервью Зеленского в Мариинском дворце исчез свет. Видео

В воскресенье, 9 ноября, в Мариинском дворце столицы Украины выключили электроэнергию. Свет начал мигать.

Инцидент имел место во время интервью президента Владимира Зеленского журналисту издания The Guardian. Украинский лидер как раз говорил о том, что "Европа боится слова эскалация".

Во время разговора Владимир Зеленский отметил, что "очень любит наших людей". Хотя они, бесспорно, разные, как и в каждом государстве.

"Мне сейчас здесь трудно в Украине, потому что война, но мне хочется быть. Мне хочется помочь ей максимально, чем я смогу. Бесспорно, чем я смогу", – добавил президент Украины.

Также в интервью The Guardian президент отметил, что отношения Украины с Соединенными Штатами остаются стратегическими и дружественными.

"Все в мире боятся Трампа. И это правда. Это Соединенные Штаты, они лидеры. Но я не боюсь. Его выбрал народ – и это надо уважать. Мы не являемся угрозой для США, наоборот – стратегические партнеры на многие годы. Бояться должны враги, а мы с Америкой – друзья", – рассказал президент.

Стоит отметить, что в понедельник, 10 ноября, в Киеве будут выключать свет в соответствии с запланированными графиками стабилизационных отключений. Из-за последствий российских обстрелов электроэнергии у некоторых бытовых потребителей не будет по восемь часов подряд.

Напомним, что в воскресенье, 9 ноября, стало известно о том, что Россия ударила по одной из ТЭЦ, которая работала на биомассе. Она была эталоном для отрасли.

Ранее стало известно о том, что ночью 9 ноября российская террористическая армия нанесла дронового удара по Черниговской области. Целью врага стало одно из предприятий в Корюковском районе.

Кроме того, 9 ноября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате атаки на территории региона повреждены частные дома. Также на месте обстрела возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

