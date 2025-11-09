УкраїнськаУКР
Россия ударила по одной из ТЭЦ на биомассе, которая стала эталоном для отрасли. Фото

В воскресенье, 9 ноября, стало известно о том, что Россия ударила по одной из ТЭЦ, которая работала на биомассе. Она была эталоном для отрасли.

Об этом сообщил основатель компании Clear energy group Андрей Гриненко в Facebook. По его словам, три БПЛА страны-террориста атаковали ТЭЦ в ночь с 8 на 9 ноября.

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ. Ту, которую мы с командой Клиар Энерджи построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли – первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", – написал бизнесмен.

Гриненко отметил, что для него этот проект всегда был особенным. В первую очередь из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну.

"К счастью, никто не пострадал. Спасибо тем, кто сегодня на месте. За отвагу, профессионализм и стойкость!" – резюмировал свое сообщение Гриненко.

Ранее стало известно о том, что ночью 9 ноября российская террористическая армия нанесла дронового удара по Черниговской области. Целью врага стало одно из предприятий в Корюковском районе.

Кроме того, 9 ноября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате атаки на территории региона повреждены частные дома. Также на месте обстрела возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

