Россия обстреляла подстанции двух АЭС: Украина требует срочного созыва заседания Совета МАГАТЭ

Во время массированной атаки на Украину в субботу, 8 ноября, страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что это были не случайные, а хорошо спланированные удары захватчиков. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе.

"Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски", – заявил глава МИД.

Украина также призывает все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекращения безрассудных атак на ядерную энергетику, которые рискуют привести к катастрофическому инциденту.

"Нужно глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить свой ядерный шантаж", – написал Сибига.

Напомним: в ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эту атаку мониторинговые каналы назвали одним из крупнейших ударов по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства.

Атакованы объекты на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, также под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура. В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян в ночь на 8 ноября демонстративным и наглым, поскольку страна-агрессор показывает такими действиями безнаказанность и слабое давление на нее со стороны мира. На главу Кремля Владимира Путина нужно больше давить, чтобы у РФ не остались средств к существованию в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки 30 октября были повреждены критически важные для Украины и ее ядерной безопасности подстанции. В частности, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередачи, заявили в МАГАТЭ.

Министерство иностранных дел Украины тогда заявило, что страна-террорист РФ осуществляет целенаправленные удары по подстанциям, от стабильного функционирования которых зависит надежное внешнее электропитание атомных электростанций. В ведомстве отметили, то эти объекты являются критически важными для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины.

Поэтому Украина призвала мир, в частности МАГАТЭ, привлечь РФ к ответственности за удары по подстанциям АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!