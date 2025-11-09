Света не будет до восьми часов подряд: в Киеве объявили графики отключения электроэнергии на понедельник

В понедельник, 10 ноября, в Киеве будут выключать свет в соответствии с запланированными графиками стабилизационных отключений. Из-за последствий российских обстрелов электроэнергии у некоторых бытовых потребителей не будет по восемь часов подряд.

Детали обнародовала пресс-служба ДТЭК. Компания поделилась графиками на своем Telegram-канале вечером в воскресенье.

Ограничения будут применяться в течение всех суток – с 00:00 до 24:00. Практически во всех подгруппах ожидается три отключения электроэнергии (кроме 5.2, 6.1 и 6.2, где периодов без света будет два).

Максимальное суммарное время без света в течение всего понедельника в отдельных очередях – 14 часов (1.1 и 1.2).

Максимальное суммарное время – 11 часов 30 минут (речь идет об очередях 5.2, 6.1, 6.2).

Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: первая, вторая, третья очереди

Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: четвертая, пятая, шестая очереди

В "Укрэнерго" отметили, что использование электроэнергии промышленностью также будет ограничено, поскольку ситуация в энергосистеме сложная.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к украинцам представители компании в Telegram-посте.

Как узнать об отключении света в других областях

10 ноября ограничения будут вынужденно применяться в большинстве регионов Украины. Объем отключений будет составлять от двух до четырех очередей.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как писал OBOZ.UA, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявлял, что графики отключений света пока что остаются необходимыми из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

