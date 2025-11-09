Света не будет до восьми часов подряд: в Киеве объявили графики отключения электроэнергии на понедельник
В понедельник, 10 ноября, в Киеве будут выключать свет в соответствии с запланированными графиками стабилизационных отключений. Из-за последствий российских обстрелов электроэнергии у некоторых бытовых потребителей не будет по восемь часов подряд.
Детали обнародовала пресс-служба ДТЭК. Компания поделилась графиками на своем Telegram-канале вечером в воскресенье.
Ограничения будут применяться в течение всех суток – с 00:00 до 24:00. Практически во всех подгруппах ожидается три отключения электроэнергии (кроме 5.2, 6.1 и 6.2, где периодов без света будет два).
Максимальное суммарное время без света в течение всего понедельника в отдельных очередях – 14 часов (1.1 и 1.2).
Максимальное суммарное время – 11 часов 30 минут (речь идет об очередях 5.2, 6.1, 6.2).
Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: первая, вторая, третья очереди
Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: четвертая, пятая, шестая очереди
В "Укрэнерго" отметили, что использование электроэнергии промышленностью также будет ограничено, поскольку ситуация в энергосистеме сложная.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к украинцам представители компании в Telegram-посте.
Как узнать об отключении света в других областях
10 ноября ограничения будут вынужденно применяться в большинстве регионов Украины. Объем отключений будет составлять от двух до четырех очередей.
Как писал OBOZ.UA, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявлял, что графики отключений света пока что остаются необходимыми из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
