'Этот вопрос беспокоит нас'; Зеленский ответил, может ли эскалация на Ближнем Востоке повлиять на предоставление помощи Украине

Сейчас ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL. Киев находится в контакте с партнерами по этим вопросам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он добавил, что вопрос поступления вооружения является очень важным для Украины.

Украина пока получает вооружение в рамках инициативы PURL

Глава государства отметил, что пока не получал сигналов от европейских или американских партнеров о возможных перебоях с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

Он отметил, что недавно провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, во время которого стороны обсудили этот вопрос.

"Все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает. Я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров. Пока все идет, как шло", – ответил президент.

В то же время украинский лидер выразил мнение, что длительная и интенсивная война на Ближнем Востоке может сказаться на объемах средств противовоздушной обороны, которые будут поступать в Украину.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Также Зеленский во время разговора с канцлером Германии затронул тему его недавнего рабочего визита в Китай. Во время поездки Мерц обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпинем вопрос войны в Украине.

"Безусловно, для меня были важны детали его визита в Китай. Благодарен ему еще раз – он поднимал вопрос Украины, разговаривал об этом с лидером Китая... Для нас важно их привлечь именно не в войну, а именно в прекращение войны, которую Путин принес в Украину", – объяснил президент и добавил: "пока что их вовлеченности мы не видим".

Напомним, отвечая на вопрос журналистов Зеленский сообщил, что вопрос следующей встречи делегаций Украины, США и России еще не определен окончательно. Время и место проведения будут зависеть от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей.

Как писал OBOZ.UA, президент также высказался относительно войны в Иране и ее потенциальных последствий для России. Он отметил, что российское руководство демонстрирует слабость и не способно эффективно действовать вне Украины.

