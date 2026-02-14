'Летят ракеты, люди под обстрелами': Зеленский назвал 'странными' требования проведения выборов во время войны

Владимир Зеленский подчеркнул, что требования проведения выборов в период активных боевых действий являются странными, отметив угрозы баллистических ракет и обстрелов мирного населения. Прекращение огня могло бы стать условием для организации выборов.

Сравнивать украинские реалии с историческими выборами в США – невозможно. Об этом он заявил во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Летят ракеты, люди под обстрелами. Это не просто сухопутные войска, а баллистические ракеты", – отметил Зеленский. Президент добавил, что Украина готова рассмотреть возможность выборов, если будет обеспечено прекращение огня.

Этот вопрос касается не только украинской стороны... "Если американцам нужны выборы в Украине, если России нужны такие выборы, мы открыты рассмотреть этот вопрос. Но мы также можем дать россиянам прекращение огня, если они проведут выборы в России", – считает президент.

Реализация любых выборов во время активного конфликта требует международных гарантий безопасности, и намекнул на возможную роль лидеров других стран в достижении перемирия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киеву невозможно успеть подготовить проведение выборов президента до мая этого года, как того требуют США. Только в марте внесут в парламент первые черновики законопроекта.

