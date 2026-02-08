'Это террор против народа Украины': глава МИД Латвии обвинила Россию в намерении заморозить украинцев до смерти

Латвия направляет Украине новый пакет помощи и выступает за новые, более масштабные санкции против страны-агрессора России. Именно так соседняя страна Балтии отреагировала на ночную атаку РФ, направленную на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала происходящее"террором против народа Украины с целью заморозить его до смерти". Латвийский чиновник анонсировала новый пакет помощи нашему государству.

Что сказала Байба Браже

Глава МИД Латвии не раскрыла, что именно будет в пакете помощи.

"Россия атаковала энергетический сектор Украины, высоковольтные линии электропередач, ключевые подстанции, что повлияло на производство атомной энергии. Это террор против народа Украины с целью заморозить его до смерти. Мы посылаем новую помощь Украине и выступаем за новые, еще более масштабные санкции против России", – отметила она.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор совершила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сначала десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

В результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля, среди прочего, в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Станция получила серьезные повреждения и сейчас не работает.

Также Россия массированно атаковала Ровенскую область, где враг попал по объекту критической инфраструктуры на территории области(там есть пострадавшие, повреждены дома). Взрывы раздавались и в Хмельницкой области, где по данным местных властей под ударом оказалась жилая застройка (известно, что из-за этого преступления россиян есть погибшие).

Подробно о последствиях удара по стране 7 февраля мы рассказывали в отдельном материале.

