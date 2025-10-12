'Это работает в двух направлениях': Зеленский назвал приоритетные цели для дальнобойных ударов по России

Украина атакует на территории России исключительно законные военные цели, и в этом отличие Сил обороны от оккупационной армии Владимира Путина. Такие же цели наши защитники будут выбирать для дальнобойных ударов ракетами Tomahawk – если США позволят закупить их для ВСУ.

Видео дня

В этом заверил президент Владимир Зеленский. 12 октября соответствующий вопрос ему задала ведущая консервативного американского телеканала Fox News.

Для чего Украине Tomahawk

Отвечая журналистке, Зеленский сказал: "Знаете, это работает в обоих направлениях".

"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают деньги в военную сферу, для нас – в военные цели. Поэтому, по моему мнению, самое важное уменьшить способность России продолжать такую длительную войну. И есть только один путь, как это сделать. Либо давить на Путина дипломатически (и если президент [Дональд] Трамп сделает это как можно быстрее, это будет лучше всего для всех нас), либо давить на него на поле боя", – продолжил он.

Президент подчеркнул, что в первую очередь украинским воинам необходимо лишать захватчиков возможности продолжать войну.

"Поэтому речь идет только о военных целях. Только военных", – подчеркнул он.

"Мы никогда – даже с этой всей, как вы знаете, болью потерь, потерь наших семей, наших солдат, наших гражданских, детей – никогда не атаковали их гражданских. Это большая разница между Украиной и Россией. Поэтому, если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях. Вот и все", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– На брифинге 10 октября Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке просил не только о поставках крылатых ракет Tomahawk, но и о ATACMS и HIMARS. Украине нужно значительно больше дальнобойного оружия.

– По данным СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность отправки оружия большой дальности, однако конкретного решения еще нет.

– Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что обсуждение на Западе возможности вооружить Украину ракетами Tomahawk вызывает в Москве "серьезную обеспокоенность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!