'Не только Tomahawk': Зеленский рассказал, какое еще дальнобойное оружие просил у Трампа

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке просил не только о поставках крылатых ракет Tomahawk, но и о ATACMS и HIMARS. Украине нужно значительно больше дальнобойного оружия.

Об этом глава государства сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября. При этом он не уточнил, о каком именно количестве вооружения идет речь.

Не только ракеты Tomahawk

Зеленский рассказал, что просил у Трампа ракеты Tomahawk и больше ATACMS. По его словам, поставки по 30-50 ATACMS – это "ничто" для достижения ощутимого результата на поле боя.

"Мы говорили с президентом Трампом во время последней встречи в Нью-Йорке не только о Tomahawk, но и о HIMARS, также я упомянул ATACMS. Не буду уточнять, но если у вас 30, 40, 50 ATACMS, это, между нами говоря, ничто", – отметил президент.

Украине нужно больше дальнобойного оружия

Также глава государства отметил необходимость большего количества дальнобойного оружия, чтобы врагу было ощутимо от его применения.

"Когда кто-то из партнеров говорит, что помогает нам оружием дальнего радиуса, ATACMS, то по моему мнению, это должно звучать, знаете, в десять раз больше, чем то, что фактически дается. Когда вы хотите увидеть настоящий эффект, то надо показать цифру, способную этот эффект принести. Это не маркетинг. Это не просто, чтобы сказать: да, мы дали", – заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский сказал, что не услышал отказа от американского лидера на его просьбу о предоставлении крылатых ракет Tomahawk. При этом президент США Дональд Трамп может предоставить Украине некоторые системы вооружения, о которых шла речь во время переговоров в Нью-Йорке. Такие дальнобойные вещи очень важны для Украины.

Что известно о Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk – американская дозвуковая ракета большой дальности для поражения наземных и надводных целей. Она является одним из основных ударных средств флота США; существует также наземное базирование в составе комплекса Typhon.

Дальность зависит от модификации; классические варианты имеют до 1600-1800 км (модификации Block IV и Block V – около 1600 км и более). Боевая часть массой примерно 450 кг может быть моноблочной (осколочно-фугасной, бронебойной, проникающей), кассетной или (в ранних модификациях) ядерной.

Tomahawk летает на низкой высоте (примерно 30-50 м), имеет складные крылья и возможность перенацеливания в полете в современных версиях. Ракеты официально на вооружении США и Великобритании, а их производство и экспорт контролируются Пентагоном.

Изначально Tomahawk разрабатывали для морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках; на современных кораблях их запускают с вертикальных пусковых установок Mk 41. Наземный комплекс Typhon – мобильная пусковая установка, разработанная после выхода США из ДРСМД, предназначена для запуска Tomahawk и ракет SM-6.

Что известно об ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) – американская тактическая баллистическая ракета "земля – земля", которую производит Lockheed Martin. Хотя в Украине их называют дальнобойными, по общей классификации это ракеты малой дальности.

ATACMS занимает промежуточное место между артиллерией и авиационно-крылатыми ракетами: летит баллистической дугой, но может быстро менять курс. Запуск возможен с пусковых платформ M270 MLRS (два снаряда) или M142 HIMARS (один снаряд), которые уже стоят на вооружении Украины.

Общие характеристики:

тип – кассетная ракета;

длина – около 3,96-4 м;

размах крыльев – 1,4 м;

диаметр – 0,61 м;

масса – от ≈1 320 кг до ≈1 670 кг в зависимости от модификации.

Дальность зависит от конкретной модификации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей о таком вооружении пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

