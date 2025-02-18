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"Это произойдет в ближайшее время": в ЕС заговорили о пакете помощи Украине на €700 млрд

Екатерина Дутик
Новости политики
3 минуты
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Военная помощь Украине – ЕС готовит пакет помощи Украине на 700 млрд евро

Европейский Союз готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, размер которого может составить 700 миллиардов евро. Ожидается, что проект будет официально представлен после выборов в Германии, запланированных на 23 февраля во избежание политических споров накануне голосования.

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Этот пакет станет самым большим в истории ЕС и будет предусматривать значительные расходы на оборону, в том числе на поставку оружия, военную подготовку и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание пишет, что Евросоюз фактически хотел сохранить проект в секрете до окончания федеральных выборов в ФРГ, однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок "выпустила кота из мешка". Во время Мюнхенской конференции она подтвердила, что Европа планирует инвестировать значительные средства в свою безопасность, аналогично действиям во время пандемии COVID-19 и финансового кризиса.

Кроме этого, в понедельник, 17 февраля, в Париж пригласили избранных лидеров ЕС, чтобы обсудить общий ответ на призывы США к более активным действиям со стороны Европы. Американские официальные лица ясно дали понять, что ожидают от европейских стран конкретных шагов.

Однако Бербок опередила официальные заявления и раскрыла масштабы инициативы, заявив, что объем финансовой помощи может составить 700 миллиардов евро.

"Мы запустим беспрецедентный пакет, которого никогда раньше не существовало в таком масштабе, – сказала дипломат во время общения с журналистами в Мюнхене. – Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшее время ".

Бербок отметила, что для Украины необходимы надежные и долговременные гарантии безопасности, укрепление НАТО и прогресс в переговорах по вступлению в ЕС.

Она подчеркнула, что европейцы твердо поддерживают Украину в военной, гуманитарной и финансовой сферах. За время полномасштабного вторжения России страны ЕС предоставили Украине помощь более чем на 134 миллиарда евро, из которых почти 44 миллиарда – это вклад Германии.

По мнению Бербок, сила Европы заключается в ее единстве, несмотря на все отличия. Она согласилась, что нужно инвестировать больше денег в вооружение и военную технику, нести больше ответственности за безопасность.

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене также заявила, что Европа должна самостоятельно позаботиться о своей безопасности, а не полагаться исключительно на США. По ее словам, "признание того, что не США будут защищать Европу, а Европа будет защищать себя с помощью США", резко изменит ситуацию с безопасностью на континенте. При этом расходы на оборону необходимо увеличивать немедленно, поскольку это единственный способ предотвратить большую войну.

"Нам нужно быстро тратить на оборону и тратить много, сотни миллиардов нужно тратить немедленно", – сказала она, добавив, что быстро действовать должны все, включая Германию.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, европейское предложение будет сосредоточено на военной подготовке, ускорении оказания помощи, снабжении оружием и на том, что Европа может предложить с точки зрения гарантий безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что европейские страны должны вкладывать больше средств в оборону сейчас, чтобы избежать значительно больших расходов в будущем.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение о введении механизма чрезвычайного финансирования оборонных расходов, что позволит странам ЕС превышать установленные лимиты долга. Предполагается, что финансирование пакета может происходить за счет общих заимствований, хотя этот вопрос еще нуждается в согласовании среди стран-членов.

Окончательное решение нового пакета помощи Украине будет принято в ближайшие месяцы, но уже сейчас европейские лидеры показывают готовность к существенному расширению поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, но может также рассмотреть вопрос о военной поддержке. Действия Сеула будут зависеть от того, какую позицию по вопросу российской войны будут занимать Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО).

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