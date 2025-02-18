"Это произойдет в ближайшее время": в ЕС заговорили о пакете помощи Украине на €700 млрд

Европейский Союз готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, размер которого может составить 700 миллиардов евро. Ожидается, что проект будет официально представлен после выборов в Германии, запланированных на 23 февраля во избежание политических споров накануне голосования.

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Этот пакет станет самым большим в истории ЕС и будет предусматривать значительные расходы на оборону, в том числе на поставку оружия, военную подготовку и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание пишет, что Евросоюз фактически хотел сохранить проект в секрете до окончания федеральных выборов в ФРГ, однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок "выпустила кота из мешка". Во время Мюнхенской конференции она подтвердила, что Европа планирует инвестировать значительные средства в свою безопасность, аналогично действиям во время пандемии COVID-19 и финансового кризиса.

Кроме этого, в понедельник, 17 февраля, в Париж пригласили избранных лидеров ЕС, чтобы обсудить общий ответ на призывы США к более активным действиям со стороны Европы. Американские официальные лица ясно дали понять, что ожидают от европейских стран конкретных шагов.

Однако Бербок опередила официальные заявления и раскрыла масштабы инициативы, заявив, что объем финансовой помощи может составить 700 миллиардов евро.

"Мы запустим беспрецедентный пакет, которого никогда раньше не существовало в таком масштабе, – сказала дипломат во время общения с журналистами в Мюнхене. – Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшее время ".

Бербок отметила, что для Украины необходимы надежные и долговременные гарантии безопасности, укрепление НАТО и прогресс в переговорах по вступлению в ЕС.

Она подчеркнула, что европейцы твердо поддерживают Украину в военной, гуманитарной и финансовой сферах. За время полномасштабного вторжения России страны ЕС предоставили Украине помощь более чем на 134 миллиарда евро, из которых почти 44 миллиарда – это вклад Германии.

По мнению Бербок, сила Европы заключается в ее единстве, несмотря на все отличия. Она согласилась, что нужно инвестировать больше денег в вооружение и военную технику, нести больше ответственности за безопасность.

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене также заявила, что Европа должна самостоятельно позаботиться о своей безопасности, а не полагаться исключительно на США. По ее словам, "признание того, что не США будут защищать Европу, а Европа будет защищать себя с помощью США", резко изменит ситуацию с безопасностью на континенте. При этом расходы на оборону необходимо увеличивать немедленно, поскольку это единственный способ предотвратить большую войну.

"Нам нужно быстро тратить на оборону и тратить много, сотни миллиардов нужно тратить немедленно", – сказала она, добавив, что быстро действовать должны все, включая Германию.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, европейское предложение будет сосредоточено на военной подготовке, ускорении оказания помощи, снабжении оружием и на том, что Европа может предложить с точки зрения гарантий безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что европейские страны должны вкладывать больше средств в оборону сейчас, чтобы избежать значительно больших расходов в будущем.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение о введении механизма чрезвычайного финансирования оборонных расходов, что позволит странам ЕС превышать установленные лимиты долга. Предполагается, что финансирование пакета может происходить за счет общих заимствований, хотя этот вопрос еще нуждается в согласовании среди стран-членов.

Окончательное решение нового пакета помощи Украине будет принято в ближайшие месяцы, но уже сейчас европейские лидеры показывают готовность к существенному расширению поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, но может также рассмотреть вопрос о военной поддержке. Действия Сеула будут зависеть от того, какую позицию по вопросу российской войны будут занимать Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО).

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