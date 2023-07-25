'Это предательство государственных принципов и интересов общества': Зеленский подверг критике отдельных нардепов и военнослужащих. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике отдельных нардепов и военнослужащих, которые воспользовались своим положением во время полномасштабного вторжения России. Он заявил, что их поступки – это предательство государственных принципов и интересов общества.

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Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу 25 июля. По его словам, когда украинцы делают все возможное и невозможное для победы, любое внутреннее предательство вызывает ярость (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Этот день начался рано. И уже привычной нашей работой над получением оружия, новых пакетов оборонной поддержки, в том числе американской. И я благодарен за сегодняшний пакет: артиллерия, ракеты для "Хаймарсов", "Петриотов", "Насамсов", дроны и многое другое". Спасибо, Америка! Говорил с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как и всегда, вполне практический разговор, четкий. Первоочередно – о защите наших южных районов, в частности Одессы, нормальной жизни людей и работе наших портов. Мы обсудили с Риши возможные шаги, возможное количество батарей ПВО. Соединенное Королевство может стать тем лидером, чья помощь системами ПВО будет гарантировать реальную безопасность", – отметил гарант.

По его словам, мир знает, что с безопасности наших черноморских портов начинаются спокойствие и стабильность на мировом продовольственном рынке. И сейчас то время, когда важно собрать урожай решимости, решительности безопасности, чтобы впоследствии никому не пришлось оказаться в роли сборщиков урожая хаоса ни в странах Африки, ни где-либо на других континентах.

"Продовольственная безопасность – это глобально важный приоритет и часть Украинской формулы мира. Провел сегодня и подготовительное совещание – перед первым заседанием Совета Украина – НАТО, которое состоится уже завтра. Консультации по вопросу именно безопасности в Черном море – наших портов и нашего зернового экспорта. Украина – по европейской интеграции, необходимые шаги, именно те решения, которые должны быть приняты, чтобы дать старт переговорам о членстве Украины в Евросоюзе. Занимаемся подготовкой переговоров фактически в ежедневном режиме", – проинформировал президент Украины.

Зеленский рассказал, что сегодня произошло хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов.

"Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как армия будет увеличиваться. Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях", – добавил он.

По словам гаранта, хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще, ведь миллионы украинцев, украинок изо дня в день, сутки за сутки максимально сосредоточены на одном.

"Не на себе, не на своих каких-то там желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни "военкомов" или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это измена интересов общества", – сказал Зеленский.

Он сделал предупреждение для всех депутатов, чиновников и всех других на государственных должностях: "Когда на днях ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможно для победы и сохранения свободы, тогда какое-либо внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость".

Зеленский признался, что хочет, чтобы его услышали все депутаты и должностные лица.

"Вы должны работать. В Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их соединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", – вас таких не будет. Не будет и тех, кто из-за каких-то своих выгод не хочет принимать решения, необходимые для нашей обороны или для европейской интеграции. Каждый закон, который нужен, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который нужен, чтобы Украина начала переговоры с ЕС по вступлению, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не хочет. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, то вы работаете ради Украины", – сказав гарант.

Глава государства добавил, что сегодня получил некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского.

"И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит. Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно нахальничать где-то в тылу. Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал президент.

В конце он заявил, что подписал сегодня два указа о награждении наших воинов. 649 защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами. Из них 218, к сожалению, посмертно.

"Все должны помнить, чего стоят государственность, свобода и достоинство. Слава Украине!" – резюмировал президент.

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