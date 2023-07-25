Суд приступил к рассмотрению дела скандального военкома Борисова, у семьи которого нашли виллу в Испании: что ему грозит

Суд приступил к рассмотрению дела скандального военкома Борисова. В его семье недавно нашли виллу в Испании.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из зала суда. Борисова подозревают в незаконном обогащении, если суд признает бывшего чиновника виновным, он может провести за решеткой до десяти лет.

Напомним, по данным правоохранителей, мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Не хуже шли дела в разгар войны и у тещи Борисова. По данным следствия, она в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена эксвоенкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро. Законных источников подобных доходов у нее не было.

ГБР подозревает Борисова в незаконном обогащении, также военкому инкриминируют неявку на работу без уважительных причин во время военного положения и уклонения от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкции этих трех статей подразумевают лишение свободы до 10 лет.

В июне, когда стало известно о роскошном имении семьи Борисовых в Испании, его уволили с должности.

Впоследствии у него обнаружили еще 188 млн. грн. и сына в СБУ.

Несколько дней назад, 22 июля, Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, после чего скандальный военный комиссар скрылся. Накануне же, 24 июля, его поймали в Киеве и поместили под стражу : пытаясь скрыться от следствия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял номера телефонов и авто, а также местонахождение.

Новость дополняется