«Это почти правда»: Трамп на примере Украины признал, что поддерживает тех, кто побеждает. Видео

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал рост поддержки Украины среди сторонников движения MAGA. В ответ он заявил, что его сторонники поддерживают то, что поддерживает он, а также согласился с замечанием журналиста о том, что поддерживает тех, кто побеждает.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано после общения Трампа с журналистами в Белом доме. Репортер напомнил, что ранее президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social фрагмент интервью американской блогерши Лоры Лумер с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поинтересовался изменением настроений среди сторонников MAGA.

На это Трамп ответил: "Они поддерживают то, что поддерживаю я". Когда журналист добавил: "Потому что вы поддерживаете тех, кто побеждает?", американский президент сказал: "Это почти правда".

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social отрывок из интервью Лоры Лумер с Владимиром Зеленским и сопроводил его кратким комментарием: "Очень хорошо!".

В интервью Зеленский рассказал, что переломным моментом в его отношениях с Трампом стала краткая личная встреча в апреле 2025 года в базилике Святого Петра в Ватикане.

"У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения", — сказал президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих. Он не стал раскрывать содержание разговора, отметив, что доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

Интервью с президентом Украины Лора Лумер записала 23 июля во время визита в Киев. По словам блогерши, беседа состоялась в Мариинском дворце. Она сообщила, что не было никаких запретных тем, а полную версию интервью пообещала опубликовать в ближайшее время.

Что предшествовало

Лора Лумер прибыла в Киев 20 июля.

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер сейчас находится в центре внимания украинцев из-за неожиданной смены риторики. Ранее блогерша, называющая себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила позицию.

Что интересно: причиной стало сравнение поздравлений с Днем независимости США от Украины и России.

Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она уже давно ассоциируется с рядом громких скандалов. Так, инфлюенсерша известна своей антимусульманской позицией, распространением конспирологических теорий и активной критикой политиков, которые хоть как-то выступают против решений Трампа.

Кто такая эта блогерша на самом деле, читайте в материале OBOZ.UA.

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