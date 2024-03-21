'Это нечестно': Зеленский упрекнул европейские страны, которые продолжают торговлю с РФ и Беларусью. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны Европы, которые продолжают торговлю с Россией и Беларусью. Он констатировал: попытки торгового сепаратизма внутри Европы ослабляют весь континент.

Об этом говорилось в обращении главы государства к лидерам Европейского Союза во время заседания Европейского совета, опубликованном в Telegram украинского лидера. Украинский лидер отметил, что любая потеря Украины в торговле – это потеря ресурса, останавливающего РФ, в то же время российский доступ на аграрный рынок Европы до сих пор не ограничен.

"И когда украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожный путь, в Европу все равно везут российскую продукцию, а также товары из покоренной Путиным Беларуси. Это нечестно. Еще более нечестно, когда кто-то пытается сломать системные торговые решения, которые работают не первый год и работают в интересах силы всей Европы. Попытки торгового сепаратизма внутри Европы ослабляют весь континент", – отметил Зеленский.

Он призвал Европу к не только военной, но и экономической и политической консолидации. По словам президента, Украина испытывает постоянное давление в вопросах торговли на фоне российского террора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В новом расследовании журналиста УП Михаила Ткача говорится, что Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, несмотря на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

– Власти Польши договорились с местными фермерами о запрещении транзита из Украины некоторых аграрных продуктов. В частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

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