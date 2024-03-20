Фермеры договорились с властями Польши о запрете транзита украинских продуктов: список

Власти Польши договорились с местными фермерами о запрете транзита из Украины некоторых аграрных продуктов. В частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Об этом сообщает rmf24. Отмечается: также запрет распространится и на другие позиции, в частности:

сахар;

птицу;

яйца;

яблоки и другие фрукты.

"Сохранение эмбарго на сельхозпродукцию из Украины и регулирование торговых отношений с этой страной являются частью положений соглашения, подписанного в представителями аграрных организаций и министром сельского хозяйства. Документ был подписан ночью", – говорится в сообщении.

Поляки винят войну и ЕС

В соглашении указывается, что причиной проблем, с которыми столкнулись польские фермеры, является "прежде всего агрессия России против Украины". Впрочем, винят поляки не только Россию, но и:

ЕС – за "безоговорочное согласие на неограниченный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины";

прежнее правительство, которое поддерживало позицию Евросоюза.

Расширение блокады границы Украины

Тем временем польские фермеры в ходе масштабных акций протеста по всей стране собираются заблокировать движение пассажирских автобусов на границе с Украиной. Речь идет о пункте пропуска "Медыка – Шегини".

Как рассказал спикер Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко, протестующие будут блокировать движение автобусов как на въезд в Польшу, так и на выезд из Польши в Украину. Пропускать собираются только по одному автобусу в два часа в каждом из направлений.

О том, как долго продлится блокада, пока не сообщается. Если такая информация появится, о ней должна будет сообщить польская сторона.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта.

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