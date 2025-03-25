'Вот она, американская кастрюлька': в России насмехаются над Уиткоффом, который поверил Путину о приказе сбивать собственные дроны. Видео

Российские пропагандисты открыто глумятся над спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и всей администрацией Белого дома. В частности, они высмеивают "доверчивость" американцев, которые верят всему бреду, который им вливают в уши представители Кремля.

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Так, Уиткофф от российских пропагандистов заслужил "титул" "американской кастрюльки" за заявление о доверии к заверениям российского диктатора Владимира Путина о якобы сбивании российскими оккупантами запущенных по Украине дронов после разговора кремлевского хозяина с Трапом. На это обратили внимание, в частности, в InformNapalm.

"Эта тема уже несколько дней циркулирует в инфопространстве, поэтому один из волонтеров InformNapalm решил сделать коротенькое видео для распространения в соцсетях среди западной аудитории, чтобы на этом конкретном примере продемонстрировать, как Москва лжет Вашингтону, а в Белом доме выглядят клоунами, которые и рады ретранслировать "лапшу", которую вешает им на уши Путин. Заявление Стива Уиткоффа и разоблачение пропаганды в коротеньком видео", – отметили в InformNapalm, призвав распространять ролик под сообщениями американских политиков и чиновников в сети Х, если они делают схожие по уровню оторванности от реальности заявления по Украине, как это делает Уиткофф.

Так, 19 марта, анонсируя вероятность достижения полного прекращения огня между Украиной и Россией в течение "пары недель", спецпредставитель Трампа заявил, что верит в то, что Путин "действует добросовестно".

Также Уиткофф повторил абсурдное заявление российского минобороны о том, что якобы сразу после разговора с Трампом 18 марта российский диктатор "отдал приказ о прекращении огня", а российские оккупанты бросились сбивать уже запущенные по Украине ударные дроны – и "сбили" семь из них.

"Что касается вашего вопроса о российских дронах минувшей ночью. У меня есть хорошая информация из телефонного звонка, который у меня был перед эфиром. Президент Путин отдал приказ в течение 10 минут после своего звонка с Трампом не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Все атаки, которые произошли минувшей ночью, произошли до того, как президент Путин отдал этот приказ. Россияне сказали мне сегодня утром, что 7 их дронов были сбиты российскими войсками. Я склонен верить, что президент Путин действует добросовестно. Он сказал президенту Трампу вчера, что будет действовать добросовестно, и я верю ему на слово", – заявлял Уиткофф в комментарии американскому телеканалу.

Такая "доверчивость" вызвала у российских пропагандистов шквал открытых насмешек над американскими чиновниками. Так, например, российский пропагандист Михаил Звинчук, создавший собственный Telegram-канал "Рыбарь", сразу же публично признал, что истории о "сбитых дронах" – откровенный бред, распространяемый с одной лишь целью: чтобы в него поверили в США. И этот расчет оправдался.

Именно на этом фрагменте акцентировали внимание в InformNapalm.

Дальше же градус насмешки пропагандистов над Уиткоффом и всеми российскими пропагандистами только увеличивался. Тот же Звинчук в компании еще одного пропагандиста из команды Владимира Соловьева публично назвал американцев "кастрюльками".

"Не важно, верим ли мы в это (историю со "сбиванием" российскими оккупантами своих же дронов. – Ред.) сами. Главное, чтобы в это поверили американские "кастрюльки". И тут Уиткофф: я поражен, что Россия сбила! Вот она, американская кастрюлька, которая поверила", – заявил пропагандист.

В сети тем временем распространяется еще одно видео: компиляция заявления Уиткоффа о доверии к Путину и фрагмент эфира, в котором уже два пропагандиста РФ насмехаются над американцами с их "мирными инициативами".

Напомним, в упомянутом заявлении о "вере Путину на слово" и пересказе вымышленного в государстве-агрессоре бреда о "сбитых дронах" Уиткофф также высказал предположение об установлении "полного перемирия", которое, по его мнению, возможно "за пару недель". Кроме того, он заявил о возможном ослаблении Штатами санкций в отношении РФ в случае прогресса в переговорах по прекращению огня.

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