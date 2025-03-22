Не считает Путина 'плохим человеком': спецпосланник Трампа поверил 'сказкам' президента РФ

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поделился впечатлениями от своего второго визита в Россию. У него сложилось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин не является плохим человеком.

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По его словам, поступки российского военного преступника "тронули американского лидера". Об этом Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Во время беседы Уиткофф заявил, что Путин заказал портрет президента США Дональда Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его главе Белого дома. Также он выдал, что российский диктатор молился за американского президента.

"Он рассказал мне историю. Когда в президента (Трампа, – ред.) стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга", – выдал спецпосланник Трампа.

Кроме того, он добавил, что пересказал эту историю Трампу и передал ему портрет. По словам Уиткоффа, американского президента очень тронули поступки Путина. Также он подчеркнул, что США и России удалось восстановить связь благодаря коммуникации с Путиным.

"Я не считаю Путина плохим человеком. Во всем виновата сложная ситуация", – сказал Уиткофф о российском вторжении в Украину.

Напомним, Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и РФ является достижение 30-дневного прекращения огня. Когда эта договоренность будет достигнута, начнутся переговоры о полном прекращении боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Стив Уиткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В то же время, он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину.

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