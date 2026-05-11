'Это не будет громом среди ясного неба': Буданов рассказал о готовности Зеленского к разговору с Путиным

Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не произойдет внезапно, "как гром среди ясного неба". В то же время если Москва искренне намекает на такой разговор, Киев "также был бы готов".

Видео дня

Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время своего визита в Литву. Его слова приводит литовский телеканал LRT .

Поговорит ли Зеленский с Путиным

Отвечая на вопрос журналистов состоится ли такой разговор, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Это не будет громом среди ясного неба", – сказал Буданов.

Он также добавил, что "Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями", что выступает за завершение войны, за мир.

"Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла", – добавил Буданов.

Он также подчеркнул, что ситуация на фронте остается "стабильной", как и российский режим, заметив, что "в этом мире нет ничего вечного".

Разговор Зеленского с Путиным

Первым тему диалога между Зеленским и Путиным поднял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В воскресенье, 10 мая, после своего визита в Москву, глава словацкого правительства заявил, что если Владимир Зеленский хочет встретиться для переговоров с Владимиром Путиным, то пусть позвонит кремлевскому лидеру.

По его словам, таким был ответ российского диктатора на переданное премьер-министром желание Зеленского провести двустороннюю встречу в любом формате.

Напомним, Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь администрации Путина Дмитрий Песков говорил о том, что Путин якобы готов к встрече с Зеленским. Однако для этого мирное соглашение должно быть проработано – встреча лидеров может состояться"только для финализации договоренностей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!