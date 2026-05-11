В Польше массово увольняют врачей из Украины: чем "провинились" медики

С 1 мая в Польше отменила условные лицензии 146 врачей-неграждан ЕС – большинство из них оказались гражданами Украины. Высший медицинский совет страны (Naczelna Rada Lekarska) начал массово наказывать медиков, которые не предоставили сертификат о знании польского языка на уровне B1.

Видео дня

Об этом сообщает Interia. Врачи, которых лишили разрешения не смогут подать заявку на новое, а для продолжения работы вынуждены заново доказывать свою квалификацию:

проходить процедуру признания дипломов;

интернатуру;

сдать экзамен Lekarski Egzamin Końcowy (LEK).

Масштаб проблемы

По оценкам президента Высшего медицинского совета Лукаша Янковского, в Польше работает около 3000 украинских врачей. Из них примерно 1000 до сих пор не подали языковой сертификат, поэтому процедуры аннулирования лицензий продолжаются – речь идет о нескольких сотнях случаев.

"Если кто-то не говорит по-польски, он не должен работать врачом в Польше", – заявил Янковский.

Конфликт с Министерством здравоохранения

Впрочем, польский Минздрав планирует разрешить врачам без знания языка работать еще один год. Янковский называет это абсурдным решением и признаком глубокого кризиса внутри министерства. Высший медицинский совет такие процедуры не одобрит – Янковский называет уровень B1 слишком низким.

"Переговоры с тогдашним министром здравоохранения Изабелой Лещиной продолжались долго, но под давлением директоров больниц эти требования были снижены до B1, то есть до полностью туристического уровня. Это уровень, неслыханный в других странах Европейского Союза", – добавил он и отметил, что требования были снижены под давлением директоров больниц, которые страдали от кадрового дефицита.

Что будет дальше

Временные условные лицензии, введенные из-за войны, в Польше больше не выдаются, а ранее выданные действуют максимум до осени 2029 года. Чтобы продолжить работу в польских заведениях после этого, украинским врачам придется пройти интернатуру, сдать экзамен LEK и нострифицировать университетский диплом – то есть фактически подтвердить квалификацию заново.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 4 мая в Польше стартовал прием заявок на новый статус для украинцев с временной защитой – карту пребывания CUKR, которая дает право легально жить в Польше в течение трех лет. В то же время те, кому было отказано во въезде в Шенген или тем, кто представляет опасность нацбезопасности Польши, на новый статус могут не рассчитывать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!