'Это наши гарантии': Зеленский анонсировал решение о совместных оборонных производствах Украины с партнерами. Видео

В Украине будет расти количество проектов совместного с нашими партнерами оборонного производства. Соответствующие решения были приняты во время уже 28-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране по итогам дня. Украинский лидер подчеркнул, что такое совместное оборонное производство является "гарантиями долговременной безопасности" для нашей страны.

"Сегодня состоялось заседание "Рамштайна", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долговременная безопасность – это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений", – отметил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что "Россия должна реально чувствовать, что война – хуже, чем мир", и именно для этого нужны санкции и "устойчивая оборонная поддержка для Украины".

Кроме военной, в таком сотрудничестве стран не менее важна экономическая составляющая – как "понимание послевоенных основ для развития Украины", отметил Владимир Зеленский.

"Люди должны знать, что даст наше украинское восстановление. И это важно не только для наших людей, но и для каждого из наших партнеров – для всех, кто помогает нам сейчас, во время войны, и кто благодаря этому может получить большие возможности в нашем экономическом сотрудничестве", – пояснил президент.

И, как всегда, Гарант Конституции поблагодарил украинских воинов. Сегодня он отметил украинских защитников из рядов Службы безопасности Украины, которые "осуществили нашу крупнейшую оборонительную операцию на территории России". Речь идет об операции "Паутина".

"Минус 41 самолет российской военной авиации. Именно то, что работало не только на эту войну, а вообще на российскую любовь воевать. Наши результаты – вполне справедливые. И я благодарен всем в мире, кто уже вдохновляется нашими результатами", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский бортовой самолет.

В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири. Спецоперацию СБУ назвали "российским Перл-Харбором" и поворотным моментом в истории войн.

По словам Владимира Зеленского, операцию готовили более полутора лет, а ее центр размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов России.

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Утром 4 июня источники OBOZ.UA в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к операции "Паутина". На видео показано начало спецоперации, когда фуры, загруженные модульными домиками с дронами, отправлялись в путь.

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