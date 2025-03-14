'Это наша станция': Зеленский сказал, возможен ли возврат ЗАЭС под контроль Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается серьезной проблемой России. Поэтому ее возвращение под контроль Украины – только вопрос времени.

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Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами в пятницу, 14 марта, сообщает OBOZ.UA. Зеленский подчеркнул, что без Украины существование станции просто невозможно.

"Сам этот момент, сама станция – это проблема для русских, большая проблема. И он будет постоянно подниматься. То есть в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы его восстановить, нужны деньги и специалисты. И время – несколько лет", – сказал он.

Президент добавил, что Россия сталкивается с серьезными трудностями в попытках запустить станцию. Отсутствие дамбы и технической воды, необходимой для работы ЗАЭС, затрудняет восстановление ее работы. Кроме того, этот процесс требует значительных финансовых вложений, привлечения специалистов и длительного времени – по меньшей мере, нескольких лет.

"Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много высококачественных процессов, чтобы его восстановить. Для нас это тоже проблема, потому что это наша станция. Утрачены деньги, упущены возможности", – сказал он.

Несмотря на то, что оккупанты уже не раз обстреливали станцию и пытаются подключить ее к своим сетям, Зеленский считает, что МАГАТЭ этого не допустит.

"Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", – пояснил он.

Напомним, что 1 марта стало известно о том, что наблюдатели МАГАТЭ провели ротацию на оккупированной Запорожской АЭС. Впервые это произошло из-за захваченной войсками РФ территории без согласования с Украиной. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на случившееся и направили в МАГАТЭ ноту протеста.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины. Именно атомная энергия спасает государство от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим.

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