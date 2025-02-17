Запорожская АЭС должна стать частью гарантий безопасности, – Зеленский в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский заявил, что работа Запорожской атомной станции должна стать одной из гарантий безопасности Украины.

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Соответствующее заявление президент озвучил 17 февраля во время визита в Абу-Даби. По его словам, сейчас Запорожская АЭС, которая находится на оккупированной Россией территории, не работает, ведь это невозможно без Украины.

"ЗАЭС – это гарантии безопасности! Это важные условия. Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу!" – сказал он.

По его словам, именно атомная энергия помогла Украине удержать энергетический фронт.

Если бы не работа украинских АЭС, страна могла бы оказаться в критической ситуации в течение трех зим подряд после полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в Украину прибудет спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог. По словам Зеленского, он хочет вместе с Келлогом поехать на фронт. Президент также заявил, что Келлог должен вернуться в США с четким пониманием того, какие гарантии безопасности необходимы Украине.

Кроме того, 17 февраля Зеленский заявил, что Украине требуются четко очерченные гарантии безопасности. Это может быть членство в НАТО или надежная альтернатива. Это также и оружие, и экономические гарантии, и фундаментальные политические гарантии и инвестиции. Если у Украины нет членства в НАТО, то нужно строить его в Украине, сказал глава государства.

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