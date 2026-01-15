"Это наш самый большой сосед": Мерц озвучил долгосрочную перспективу отношений с Россией. Видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстановить баланс в отношениях с ней. По словам канцлера, эти тезисы он считает универсальными для всей страны, а не привязанными к региону выступления.

Видео дня

Об этом Фридрих Мерц сказал, выступая перед представителями бизнеса в городе Галле. Заявление прозвучало во время приема и касалось видения будущего Европы после завершения войны.

Мерц озвучил свою позицию во время публичного обращения, отметив условия мира и свободы. Он связал возможность стабильного будущего ЕС с достижением этих факторов в Европе.

В своем выступлении Фридрих Мерц прямо очертил видение отношений с Россией, отметив:"Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года".

Политический сигнал

Мерц отдельно подчеркнул, что считает Россию европейской страной и его слова не связаны с тем, что он выступал на востоке Германии. Он подчеркнул, что подобные формулировки прозвучали бы и в любом другом городе страны. Канцлер обратил внимание на то, что ключевыми условиями остаются мир и гарантии свободы, без которых восстановление баланса невозможно.

Во время выступления он обращался непосредственно к представителям бизнеса, говоря о способности Германии и ЕС пройти очередное испытание. В зале, по словам участников мероприятия, его тезисы слушали внимательно, без эмоциональных реакций.

Заявления и позиции

В своей речи Мерц отметил, что Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза и этот фактор невозможно игнорировать в долгосрочном планировании. Он отметил, что в случае установления мира и обеспечения свобод ЕС и Германия смогут преодолеть еще один сложный этап развития.

В то же время позиция официального Берлина относительно войны в Украине остается жесткой. Германия резко осуждает действия России против Украины и продолжает поддерживать Киев на международной арене. Ранее Фридрих Мерц неоднократно выступал за усиление военной помощи Украине и заявлял о необходимости стратегического поражения России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия предложила НАТО создать совместную военную миссию для обеспечения безопасности Гренландии и мониторинга Арктического региона. Инициатива призвана уменьшить напряжение в отношениях с США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!