Германия предлагает НАТО создать военную миссию для защиты Гренландии – СМИ

Германия предложила НАТО создать совместную военную миссию для обеспечения безопасности Гренландии и мониторинга Арктического региона. Инициатива призвана уменьшить напряжение в отношениях с США.

Об этом сообщают Bloomberg и Sunday Telegraph, ссылаясь на правительственные источники и комментарии политиков. По данным изданий, инициатива обсуждается на уровне правительств Германии, Великобритании и других союзников по НАТО.

Германия планирует предложить создание арктической миссии НАТО под рабочим названием "Arctic Sentry", которая будет базироваться на модели прошлогодней миссии "Baltic Sentry" для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал США уважать суверенитет Гренландии и международное право, подчеркнув, что решать будущее острова должны только Дания и Гренландия. Политик подчеркнул, что территориальный суверенитет и целостность должны уважаться всеми членами НАТО, а сотрудничество союзников направлено на безопасность в Арктике, а не на противодействие друг другу.

В свою очередь, Sunday Telegraph сообщает, что Великобритания ведет переговоры с союзниками о возможной отправке войск в Гренландию в рамках миссии НАТО. Министр транспорта Хайди Александер отметила, что это часть плановых обсуждений с союзниками по защите острова от потенциальных угроз, в частности российских.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармеррассматривает возможность направления британских военных в Гренландию, чтобы снять напряжение в отношениях с США и ответить на предостережения Дональда Трампа по безопасности. Европейские союзники уже ведут консультации относительно потенциальной миссии НАТО в Арктике.

Также президент США Дональд Трамп поручил командованию спецподразделений подготовить план возможного вторжения в Гренландию. В то же время высокопоставленные американские военные сопротивляются этой идее, считая ее незаконной.

