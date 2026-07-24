"Это лучше, чем воевать 10-20 лет": Зеленский заявил, что Киев действительно стремится к скорейшему завершению войны

Если бы именно военно-политическое руководство Украины решало, продолжать ли боевые действия с российскими оккупантами или сесть за стол переговоров, оно отдало бы предпочтение переговорам. Однако это Россия не заинтересована в прекращении войны, а не Украина, заявил президент нашей страны Владимир Зеленский.

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Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер. Украинский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп это знает и понимает.

Что сказал Зеленский

"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня – это лучше, чем воевать 10-20 лет до победы и терять своих людей. Перемирие для Украины – лучшая альтернатива, чем затяжная война", – в частности, сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер уточнил: президент США уже понимает, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны, а не Украина. Трамп якобы увидел, что Украина хочет остановить Путина и действительно стремится к миру, считает украинский лидер.

"Именно Россия не заинтересована в прекращении войны – это уже понимают все. И понимает Трамп", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время диалог между Киевом и Вашингтоном носит "гораздо более конструктивный характер".

Что говорит Трамп

Американский президент утверждает, что постоянно призывает российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине и заключить мирный договор. И, по его словам, глава Кремля якобы "готов пойти на сделку".

Поэтому Трамп надеется, что сможет урегулировать ситуацию до конца своего пребывания в должности.

"Я постоянно говорю Путину одно и то же: "Владимир, пришло время остановиться. Пришло время закончить эту войну". Я думаю, он готов пойти на сделку", – рассказал Трамп в своем недавнем интервью.

Недавно глава Белого дома также заявил, что и президент Владимир Зеленский, и главарь Кремля Путин стремятся заключить мирное соглашение. Он также высказал мнение, что в ближайшее время могут появиться результаты переговоров.

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