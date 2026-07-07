«Скоро что-то произойдет»: Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят заключить мирное соглашение. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что и президент Владимир Зеленский, и глава Кремля Владимир Путин стремятся заключить мирное соглашение. Он также высказал мнение, что в ближайшее время могут появиться результаты переговоров.

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Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами. Он рассказал о своих беседах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп сообщил, что накануне у него состоялся длительный разговор с Путиным, который, по его словам, длился довольно долго. Он также отметил, что после этого пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США считает, что оба лидера заинтересованы в заключении мирного соглашения.

"Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то произойдет", — сказал Трамп.

Он также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган содействует этому процессу. По словам Трампа, Путин "очень уважает" турецкого лидера.

Напомним, в Кремле накануне саммита НАТО в Турции в очередной раз выступили с рядом циничных заявлений по поводу войны в Украине. Там традиционно обвинили Киев в якобы неготовности к мирному диалогу и отказе от принятия "важных" решений об уступках стране-агрессору.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские власти развернули масштабную дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7–8 июля. Оккупанты в очередной раз пытаются выдать себя за "миротворцев", а Украину — за главное препятствие на пути к завершению войны.

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