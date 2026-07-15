Я каждый раз говорю Путину, что пора остановиться и заключить соглашение, – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постоянно призывает российского диктатора Владимира Путина положить конец войне в Украине и заключить мирный договор. По его словам, глава Кремля якобы "готов пойти на сделку".

Видео дня

Поэтому Трамп надеется, что сможет урегулировать ситуацию до конца своего пребывания в должности. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Путин якобы готов к заключению мирного соглашения

Во время беседы лидеру США задали вопрос, ожидает ли он завершения войны в Украине до окончания своего президентского срока. В ответ он заявил, что считает такой сценарий вполне реалистичным.

"Я думаю, да. Я постоянно говорю ему (Путину. – Ред.) одно и то же… не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: "Владимир, пришло время остановиться. Пришло время закончить эту войну". Я думаю, он готов пойти на сделку", – объяснил Трамп.

На уточняющий вопрос о возможных сроках завершения войны глава Белого дома ответил, что это может произойти в ближайшее время. Он отметил, что "для танго нужны двое. Но я думаю, он готов заключить соглашение".

Напомним, ранее Дональд Трамп поддержал принятие нового двухпартийного пакета санкций против России, который на протяжении нескольких лет продвигал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает расширение полномочий президента США по введению жестких пошлин и санкций против стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран.

Как писал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что и президент Владимир Зеленский, и глава Кремля Владимир Путин стремятся заключить мирное соглашение. Он также высказал мнение, что в ближайшее время могут появиться результаты переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!