'Это – констатация факта': Рютте объяснил, какие риски для НАТО несет прекращение огня в Украине

Возможное прекращение огня в Украине не обязательно означает уменьшение угроз для Запада. Наоборот – это может создать новые риски, в частности для стран-членов НАТО.

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Об этом заявил новоизбранный генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время выступления в аналитическом центре Chatham House. Он подчеркнул, что потенциальное прекращение боевых действий не гарантирует снижение напряжения, а наоборот – может дать России время на перегруппировку и накопление вооружения.

Отвечая на вопрос, может ли устойчивое перемирие на украинской территории иметь негативные последствия для безопасности НАТО, Рютте четко высказался, что это – констатация факта.

По словам политика, даже сейчас, когда боевые действия в Украине продолжаются, Россия находит возможности для пополнения арсеналов. Однако, в случае снижения интенсивности войны, Кремль получит еще больше шансов восстановить свои военные ресурсы – что непосредственно повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.

"Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне. – Ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос. Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это – констатация факта", – отметил генсек НАТО.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский резко высказался об абсурдном предложении России прекращать огонь на двое-трое суток на отдельных участках фронта для обмена телами убитых. Ведь подобные обмены время от времени и так происходят, для этого делегациям не нужно лететь в другую страну и вести якобы "переговоры".

До этого, 2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров Украины и России. Москва отказалась от безусловного прекращения огня, которое предложил Киев, а также от встречи лидеров двух стран.

Стороны обменялись документами об урегулировании, с условиями прекращения огня и завершения войны. Удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных в возрасте до 25 лет. Также Украина и РФ отдадут друг другу тела 6000 погибших военных от каждой из сторон.

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