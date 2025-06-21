'Это была бы очень неудачная ситуация': Иран пригрозил США негативными последствиями в случае прямого участия в войне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Эракчи сделал жесткое заявление относительно возможного прямого участия США в военном конфликте с Ираном. Он отметил, что такое развитие событий станет очень опасной ситуацией для всех сторон.

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По его словам, Иран готов к переговорам, подобных Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, при условии прекращения военных действий. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

"К сожалению, мы слышали, что США также могут присоединиться к этой агрессии. Это была бы очень неудачная ситуация. Я считаю, что это было бы очень и очень опасно для всех", - сказал Аббас Эракчи.

Министр также подчеркнул, что Израиль совершил атаку на Иран всего за два дня до начала нового раунда переговоров с США. По его словам, Тегеран готов к диалогу в духе Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (СВПД), но дипломатия невозможна, пока продолжаются военные нападения.

"К сожалению, мы пришли к выводу, что Соединенные Штаты были причастны к этой агрессии с самого начала. Они это отрицали. Они продолжают говорить, что не были причастны, но мы имели много признаков того, что они были причастны с первого дня, и теперь твиты и интервью президента США четко демонстрируют, что он говорит о лидерстве страны в этих вопросах", - отметил министр.

Он напомнил, что СВПД 2015 года, заключенный между Ираном и шестью странами (США, Китай, Франция, Великобритания, Россия и Германия), стал результатом длительных переговоров и получил мировое признание как важный дипломатический шаг.

Как сообщалось ранее, нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

Кроме того, 18 июня, американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. В то же время желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Ранее в тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией приготовили дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучили в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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