У меня нет желания втягиваться в войну, но Иран не должен иметь ядерного оружия, – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. При этом желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

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Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что Иран за несколько недель до обладания ядерным оружием. Также он отметил, что более 20 лет уверен, что Иран не может иметь такого вооружения, потому что его используют, и "весь мир взорвется".

"Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет – а может, и больше – говорю, что Иран не может иметь ядерного оружия... Они его используют. Я верю, что они его используют", – заявил он.

По словам республиканца, у Ирана было 60 дней, чтобы предотвратить конфликт и подписать соглашение, а они этого не сделали.

"Теперь они хотят встретиться, но, знаете, уже немного поздно для встречи, хотя они хотят приехать, даже в Белый дом. Посмотрим. Возможно, я соглашусь, но жаль, что это не решили более легким путем", – сказал Трамп, добавив, что готовится провести встречу с Израилем и Ираном.

Полная и окончательная победа – Иран без ядерного оружия, считает глава Белого дома. При этом соглашение о прекращении огня уже давно можно было заключить, но Трамп на это не будет размениваться.

"Он сказал, что я возвращаюсь домой, чтобы заключить соглашение о прекращении огня. Не прекращение огня. Мы были бы давно в режиме прекращения огня. И я сказал: "Почему ты так говоришь? Почему вы говорите о прекращении огня? Это плохое время, потому что прекращение огня означает, что все идет гладко, мы возьмем небольшой перерыв..." Это не так. Мы не стремимся к прекращению огня. Мы стремимся к полной и окончательной победе. Опять же знаете, в чем победа? Никакого ядерного оружия. Поэтому я считаю, что это было очень плохое сформулированное им заявление, конечно, я дал ему это понять", – заявил президент.

Ранее президент США назвал "следующую неделю очень важной" для определения хода войны между Израилем и Исламской Республикой. Выступая после того, как Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Вашингтон о "непоправимом вреде" в случае вмешательства, Трамп намекнул, что Тегеран хотел бы переговоров, но опасно опоздал. При этом он говорит, что "может нанести удар по Ирану, а может и нет".

"Я могу это сделать. Я могу этого не сделать. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать", – сказал Трамп в Белом доме, через день после брифинга в ситуационном центре по конфликту. "Следующая неделя будет очень важной – возможно, менее недели".

Как пишет Financial Times, 16 июня Пентагон приказал авианосцам USS Nimitz и трем эсминцам с ракетным наведением передислоцироваться из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, и это путешествие, вероятно, продлится около недели.

Президент США заявил, что не предоставил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху никаких признаков большего участия США в ударах против Ирана. Однако он добавил, что сказал Нетаньяху "продолжать" свои атаки.

По словам Трампа, Тегеран, который вел косвенные переговоры с Вашингтоном по своей ядерной программе еще до начала войны Израилем, предложил направить делегацию в Белый дом для переговоров. Он назвал этот шаг "смелым", хотя и заявил, что Иран "абсолютно беззащитен" и находится в "неустойчивом" положении.

"У Ирана много проблем, и они хотят вести переговоры", – сказал он, добавив, что сказал иранцам, "что очень поздно для переговоров", в то же время предостерегая, что "ничего не слишком поздно".

Между тем Иран отреагировал на слова Трампа резко. Миссия страны в ООН опубликовала в X заявление, где категорически отрицает, что какой-либо иранский чиновник просил о переговорах с США: "Ни один иранский чиновник никогда не просил ползать у ворот Белого дома... Иран НЕ ведет переговоры под принуждением".

Ранее в тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Израиль утверждает, что программа направлена на разработку ядерного оружия, хотя Иран утверждает, что она имеет сугубо мирный характер.

"Те, кто имеет мудрость и знает Иран, его народ и историю, никогда не будут использовать язык угроз, обращаясь к этой нации, потому что они никогда не сдадутся. Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, приведет к непоправимому вреду", – сказал верховный лидер Ирана.

На вопрос журналистов относительно комментария Хаменеи, Трамп коротко ответил: "Я говорю: "Удачи"".

Тем временем в Конгрессе США министр обороны Пит Хегсет заявил, что Пентагон готов выполнить любое решение президента о начале войны, но ушел от ответа на вопрос, будет ли США участвовать в возможном ударе Израиля по Ирану.

"Слово президента Трампа имеет значение. Мир это понимает. И в Министерстве обороны наша работа – быть начеку и иметь варианты. Мы уже имеем во многих аспектах восстановленное сдерживание. Вопрос в том, в каком именно направлении это пойдет в ближайшие дни", – заявил Хегсет.

В случае, если Трамп решит непосредственно вовлечь США в конфликт, одним из самых решающих шагов может стать удар по иранскому ядерному объекту в Фордо. Этот объект расположен на полкилометра под землей, и именно для таких целей предназначены американские бомбардировщики B-2 и 13,6-тонные проникающие бомбы GBU-57, известные как "разрушители бункеров".

Как сообщал OBOZ.UA, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что президент Дональд Трамп имеет в своем распоряжении "все варианты" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты.

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