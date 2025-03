'Эта задача каждого украинского политика': Порошенко заявил о работе над сохранением двухпартийной поддержки США

Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами с целью сохранения двухпартийной поддержки Украины.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем Facebook.

"Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", – предостерегает Петр Порошенко.

"Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам – security first and peace through strength. А именно: оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство", – отмечает пятый президент.

"Наша команда всегда была и категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая, забирая деньги у армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам", – заметил Петр Порошенко.

"Мы говорили и говорим, что выборы возможны после прекращения огня и заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. После этого очевидно закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны пройти свободные демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", – отмечает Порошенко.

"Напомню, что наша команда в 2019 году обеспечила проведение честных и демократических выборов, на которых победу одержал Владимир Зеленский, а затем его партия "Слуга народа", которая сформировала монобольшинство", – напомнил лидер партии.

"В своих коммуникациях с союзниками я всегда настаиваю на увеличении поставок оружия, усилении санкций против России и на тех красных линиях, которые недопустимо пересекать в мирных переговорах. Наша ключевая задача сегодня – защитить интересы Украины и обеспечить ее европейское развитие. Это задача каждого украинского политика независимо от принадлежности к власти или оппозиции", – резюмирует Порошенко.