'Эта война должна как можно скорее закончиться': Мерц анонсировал новые совместные предложения от Украины и Европы

Европейские партнеры и союзники Украины вместе с ней готовят предложения по завершению войны в Украине, которые вскоре будут представлены Вашингтону. После чего, не исключено, состоятся переговоры ЕС и России.

Об этом во время пресс-конференции в Берлине заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Заявление политика прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Что сказал Мерц

Канцлер в своем заявлении не стал раскрывать детали четырехсторонней встречи в Лондоне, но отметил, что речь шла о согласовании с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшего хода мирного процесса.

"Наши соответствующие совместные предложения сейчас готовятся. Эти предложения также будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни, а затем состоятся дальнейшие переговоры, возможно, с российской стороной", – сказал он.

При этом Мерц подчеркнул, что Россия в течение "нескольких часов" может самостоятельно принять решение прекратить эту войну, которую Кремль "ведет в одностороннем порядке", с применением "жестокого насилия против гражданского населения"

Отдельно политик отметил большую заинтересованность в том, чтобы эта война как можно скорее закончилась, и добавил: "пришло ли для этого время, покажут следующие несколько дней, а возможно, недель".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политическое руководство стран ЕС, назвав Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, давление Вашингтона на президента Украины Владимира Зеленского растет, поскольку Белый дом требует от Банковой согласиться на территориальные уступки в рамках так называемого "мирного плана" американского президента.

