США давят на Зеленского относительно уступок территориями – Axios

Давление Соединенных Штатов Америки на президента Украины Владимира Зеленского растет. Америка требует от Зеленского согласиться на территориальные уступки в рамках так называемого "мирного плана" Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на двух украинских чиновников, участвующих в переговорах. Американские чиновники отрицают эти утверждения и заявляют, что так же давят и на российского диктатора Владимира Путина.

По данным собеседников издания, Вашингтон настаивает, чтобы Владимир Зеленский согласился на территориальные уступки, в частности по Донбассу, а также на другие условия, предложенные в мирном плане Трампа.

Между тем Киев выступает против, и отмечает, что несколько пунктов последней редакции плана выглядят благоприятными для Москвы и не учитывают ключевых потребностей Украины в сфере безопасности.

По словам украинского чиновника, после встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Кремле предложения США стали более жесткими. Во время разговора с Зеленским представители США, пытались заставить его согласиться на ключевые положения плана.

Кроме того, США стремятся ограничить коммуникацию Зеленского с европейскими лидерами, чтобы усилить собственное влияние на переговорный процесс – убеждены украинские чиновники. Европейские правительства, в свою очередь, призывают Киев не спешить с решениями. Эта динамика, по данным собеседников, не удовлетворяет часть представителей Белого дома, которые считают осторожность Европы препятствием для достижения соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, руководство страны-террориста России утверждает, что якобы готово к конструктивным переговорам для урегулирования войны против Украины. В то же время кремлевские чиновники демонстрируют нежелание идти на компромисс для прекращения агрессии.

Также напомним, президент США Дональд Трамп набросился на Европу с резкой критикой. Он заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной. Кроме того, республиканец поделился статьей под названием"Импотентные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп справедливо исключает их из соглашения по Украине".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!