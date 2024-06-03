Эта норма вредна: Вятрович раскритиковал поправку о бюджетной поддержке киносеансов на английском языке

В понедельник, 3 июня, во время заседания Комитета по гуманитарной и информационной политике депутаты приняли поправку к тексту законопроекта №9432 о применении английского в Украине. Она предусматривает финансирование из госбюджета демонстрации фильмов на английском языке в кинотеатрах.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. Он подверг критике принятую поправку.

Вятрович подчеркнул, что тратить бюджетные деньги на то, чтобы во время войны поощрять демонстрировать фильмы на иностранном языке вместо украинского – абсурдно и вредно.

"В этот раз проголосовали за поручение правительству возмещать кинотеатрам из государственного бюджета сеансы, на которых фильмы демонстрируются не на украинском, а на английском языке. Прямую угрозу дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, согласно закону о государственном языке. язык не может быть выше 10% в месяц. Но все равно эта норма является абсурдной и вредной. деньги их нужно направить либо в армию, либо (если уж говорить о кино) в поддержку сеансов украинских, а не американских фильмов", - подчеркнул нардеп.

При этом сами американские кинокомпании об этом не просят, а наоборот, инвестируют средства в дублирование и демонстрирование фильмов на украинском, добавил Вятрович.

Вятрович выразил надежду, что на пленарном заседании 4 июня у депутатов "все же хватит здравого смысла провалить эту поправку и закончить наконец годовую эпопею с принятием закона об английском языке".