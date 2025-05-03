Есть вопросы взаимоотношений: новый премьер Канады Карни отправился на 'сложные переговоры' с Трампом

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни решил лично встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Переговоры между ними пройдут в Вашингтоне, во вторник, 6 мая.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады. Там отметили, что встреча будет сосредоточена на текущих торговых проблемах, и "на более широких будущих экономических и безопасных отношениях между двумя суверенными государствами".

В США официально о предстоящей встрече еще не сообщалось.

"Есть два комплекса вопросов. Есть немедленные – тарифы как секторальные, так и так называемые взаимные тарифы на фентанил; а также более широкие – взаимоотношения. Так что встреча будет посвящена обсуждению обоих комплексов вопросов. Увидим, как будет проходить этот прогресс", – цитирует CNN комментарий канадского премьера.

Отдельно Марка Карни спросили, сможет ли он избежать публичного спора, который произошел между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в конце февраля.

"Я еду туда с ожиданием хоть и сложных, но конструктивных дискуссий. Именно в таком духе мы с американским президентом провели предварительный разговор", – сказал он.

Канадский политик добавил, что едет на встречу "хорошо подготовленным, понимая цели коллеги и всегда действуя в лучших интересах Канады".

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после победы Либеральной партии на парламентских выборах в Канаде новый премьер Марк Карни выступил в Оттаве со своим первым официальным заявлением. В центре его речи были именно будущие отношения с США, которые претерпели серьезные изменения на фоне агрессивной внешней политики нового президента США.

В частности, Карни заявил, что времена старого доверия и постепенной интеграции с Вашингтоном – в прошлом. Таким образом, он слово в слово повторил свое выступление, когда Трамп объявил торговую войну Канаде из-за ее нежелания стать 51 американским штатом.

Такой же была предвыборная платформа партии Марка Карни. На выборы Либеральная партия Канады шла с программой, в которой было сделано упор на новые оборонительные расходы и укрепление страны против экспансионистского видения Трампа.

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