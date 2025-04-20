Больше денег на НАТО, меньше – на правительство: премьер Канады обнародовал план борьбы с Трампом

Лидер либералов Канады, действующий премьер страны Марк Карни обнародовал предвыборную платформу своей партии. Либеральная партия Канады идет на выборы с программой, в которой сделан акцент на новых оборонных расходах и укреплении страны против экспансионистского видения американского президента Дональда Трампа.

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Как утверждает Марк Карни, сейчас со стороны Америки "существует угроза самому суверенитету" Канады. Поэтому властям страны нужен план, "как справиться с этой новой реальностью".

"Они хотят нашу землю, они хотят нашу воду. Они хотят нашу страну. Президент Трамп пытается сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Но этого никогда не произойдет. Канада не является Америкой и никогда не будет ею. Однако мало просто признать это. Нам нужен план, как справиться с этой новой реальностью", – сказал он канадским избирателям.

И такой план в его правительстве уже существует. В частности, как говорит Марк Карни, страна в первую очередь должна позаботиться о своей безопасности. Поэтому правительство хочет потратить 30,9 миллиарда канадских долларов на оборону в течение следующих четырех лет. Таким образом, за это время Канада достигнет целевых расходов на оборону НАТО в размере 2 процентов ВВП.

Большая часть новых расходов будет использована для укрепления севера Канады, "чтобы сдерживать влияние Китая", пытающегося проникнуть в коренные громады в Арктике.

"Север сталкивается с экзистенциальными угрозами, поскольку страны пытаются воспользоваться новыми судоходными путями, открытыми вследствие изменения климата, разрабатывать наши важные полезные ископаемые и вторгаться в наши границы", – говорится в новой предвыборной программе либералов.

Половина новых расходов пойдет на новое военное оборудование и вооружение для Вооруженных сил, в том числе новые подводные лодки и ледоколы. Деньги направят на вербовку в Вооруженные силы, повышение зарплаты военнослужащим, новое жилье на базах и т.д.

Отдельно в программе либералов отмечены потребности финансирования военных инноваций. В частности, правительство Марка Карни предлагает вложить деньги в квантовые вычисления и искусственный интеллект – с тем, чтобы использовать ИИ в автономных транспортных средствах, для обработки разведывательной информации и т.д.

Также в планах правительства модернизация существующих и новых арктических военных баз, "чтобы обеспечить быстрый перехват российских и китайских вторжений".

По словам Марка Карни, платформа либералов "направлена на защиту суверенитета и культуры Канады от Соединенных Штатов" и "неоправданной торговой войны Трампа".

Однако увеличение расходов на оборону требует денег. Либеральное правительство Карни предлагает сократить расходы в первую очередь на федеральную государственную службу и использование консультантов.

Премьер Канады обещает, что так или иначе, но его правительство будет защищать такие бюджетные расходы, как здравоохранение, пенсии и страхование занятости.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте премьер Канады Марк Карни сообщил о роспуске парламента. Соответственно, в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Они назначены на 28 апреля.

Ранее, на фоне продолжающегося противостояния Соединенных Штатов с Канадой, Марк Карни призвал свою страну "резко уменьшить зависимость от США". Очевидно, что США больше не являются надежным партнером, сказал он, добавил, что у Канады "будут фундаментально другие отношения с Соединенными Штатами".

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