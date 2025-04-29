Либеральная партия победила на парламентских выборах в Канаде: Марк Карни заявил, что старым отношениям с США пришел конец

После победы Либеральной партии на парламентских выборах в Канаде новый премьер-министр Марк Карни выступил в Оттаве со своим первым официальным заявлением. В центре его речи — будущее отношений с США, которые претерпели серьезные изменения на фоне агрессивной внешней политики президента Дональда Трампа.

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Карни заявил, что времена старого доверия и постепенной интеграции с Вашингтоном – в прошлом. Об этом сообщает Reuters.

Марк Карни подчеркнул, что система открытой мировой торговли, созданная под эгидой США после Второй мировой войны, больше не работает — по крайней мере, для Канады. Он признал, что, несмотря на свои недостатки, эта

"Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, настал конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада возлагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десяти, закончилась", - сказал он.

Причиной обострения в отношениях стали не только политические разногласия, но и конкретные действия Трампа: в частности, его скандальное заявление о возможном включении Канады как 51-го штата США, а также начало тарифной войны, больно ударившей по канадской промышленности.

Хотя Карни и признал, что нынешняя ситуация - "трагедия", он подчеркнул: "такова наша новая реальность".

Премьер добавил, что следующие месяцы будут тяжелыми, а адаптация к новым условиям потребует жертв и решительных действий.

60-летний Марк Карни сменил Джастина Трюдо в должности лидера Либеральной партии и премьер-министра в прошлом месяце.

Трюдо подал в отставку в январе из-за низких рейтингов одобрения после почти десятилетия пребывания у власти.

Карни стал первым человеком, ставшим премьер-министром Канады, не являясь законодателем и не имея опыта работы в кабинете министров.

Напомним, в Канаде в понедельник, 28 апреля, стартовали досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство страны и избран его глава. Эти выборы объявил действующий премьер-министр страны Марк Карни после роспуска парламента 23 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Карни обнародовал предвыборную платформу своей партии. Либеральная партия Канады идет с программой, в которой сделан акцент на новых оборонных расходах и укреплении страны против экспансионистского видения Трампа.

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