Канада готова стать новым мировым лидером, если США больше не хотят, – премьер Карни

Канада может взять на себя роль мирового лидера вместо США. Премьер-министр страны Марк Карни призвал "страны-единомышленники" сформировать новый торговый порядок без Соединенных Штатов.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Он подчеркнул, что период глобального экономического лидерства США закончился.

"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть страной-лидером, это сделает Канада", – сказал Карни.

Премьер заявил, что намерен собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам.

По его словам, наступила новая реальность, и, как бы она не выглядела трагически, ее нужно воспринять.

"80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность", – сказал канадский премьер.

Марк Карни заявил, что Канада ввела 25-процентную пошлину на автомобили и грузовики, произведенные в США, в ответ на американские таможенные тарифы, которые вступили в силу утром 3 апреля по канадским транспортным средствам.

По его подсчетам, Канада получит около 5,7 млрд долларов от ответной пошлины. Эти деньги, сказал Карни, пойдут на помощь работникам и предприятиям, пострадавшим от таможенной политики США.

"Мы принимаем эти меры неохотно. И мы принимаем их так, как задумано, и это будет иметь максимальное влияние на Соединенные Штаты и минимальное влияние здесь, в Канаде", – сказал Карни.

Он добавил: "Мы можем достичь большего, чем Соединенные Штаты. То, к чему это приведет, зависит от того, какой ущерб они нанесут своей экономике".

Напомним: ночью на 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Канада не вошла в список новых таможенных тарифов, однако 25-% пошлины на канадские автомобили, объявленные Трампом на прошлой неделе, вступили в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, В ответ на неоправданные действия США Канада вводит зеркальные пошлины и взимает 25% со всех ввезенных из Штатов автомобилей, не соответствующих соглашению о свободной торговле USMC. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

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