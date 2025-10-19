'Есть весомые результаты': Зеленский отметил переговоры с США и Словакией по газу

Переговоры премьер-министра Украины Юлии Свириденко с Соединенными Штатами Америки и Словакией подтвердили готовность партнеров поддержать энергетическую безопасность Украины и Европы. Речь идет о замещении российских поставок газа и нефти и реализации новых проектов.

Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, сегодня были подведены итоги переговоров, которые показали весомые результаты как с американской, так и со словацкой стороной.

Зеленский подчеркнул, что в энергетической сфере Украина имеет общее видение со своими европейскими партнерами:

"Есть весомые результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами. В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки".

Украина предложила партнерам конкретные проекты по газовой инфраструктуре, атомной генерации и другим энергетическим направлениям. Детали этих инициатив сейчас прорабатываются с американскими и европейскими специалистами, чтобы усилить энергетическую независимость Украины и Европы.

Также глава государства заявил, что украинские дальнобойные средства поражения становятся все более точными и действуют на большее расстояние. Ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ "возвращают Россию к реальности".

В обращении президента говорилось и о том, что Украина не собирается дарить собственные территории стране-агрессору России и не забудет поступки врага. Зато нашему государству нужна долгосрочное сотрудничество с Европой нацелена на конкретный результат.

Напомним, тариф на газ в Украине с 1 ноября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в мае 2026 года.

