Зеленский о дальнобойных ударах по России: это работает на возвращение РФ к реальности

Украинские дальнобойные средства поражения становятся все более точными и действуют на большее расстояние. Ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ "возвращают Россию к реальности".

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия имеют стратегическое значение.

Президент отметил, что сейчас почти ежедневно фиксируются поражения российских нефтеперерабатывающих предприятий. Такие атаки ограничивают экономические ресурсы страны-агрессора, усложняют логистику топлива для оккупационной армии и заставляют Кремль учитывать последствия собственной агрессии.

"Украина ничего РФ не забудет и не будет дарить"

Также в обращении Владимир Зеленский сообщил, что Украина не планирует уступать свои территории оккупантам.

"Мы ничего не будем дарить агрессору и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой. Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить", – заявил он.

По словам Зеленского, он почти ежедневно контактирует с европейскими лидерами, чтобы согласовать общую позицию по усилению давления на РФ. Кроме того, президент поручил дипломатам подготовить ближайшую встречу коалиции государств, которые поддерживают Украину.

Из обращения главы государства известно, что ВСУ удерживают позиции на ключевых направлениях фронта: Покровском, Купянском, Запорожском и на приграничье Харьковщины и Сумщины.

Недавние атаки по нефтеперерабатывающим заводам

В ночь на 19 октября Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам РФ – Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему и Оренбургскому газоперерабатывающему заводам. В результате атак на предприятиях произошли взрывы и масштабные пожары. Повреждены установки первичной переработки нефти и газа, которые обеспечивают потребности российской армии.

Также подтверждено поражение склада горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Степень повреждений уточняется.

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций Украины осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Это уже второе поражение этого объекта, предыдущая атака произошла ровно месяц назад, 16 сентября.

Саратовский НПЗ, известный в прошлом как завод "Крекинг", входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По данным Генерального штаба ВСУ, это предприятие обеспечивает топливом вооруженные силы РФ.

Напомним, Россия будет ощущать последствия ударов украинских дронов по НПЗ как минимум до середины 2026 года. Из-за повреждения инфраструктуры темпы переработки нефти упали до минимума за несколько лет, а экспортные доходы до самого низкого уровня с лета.

Также сообщалось, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в городе Кириши Ленинградской области, остановил свою самую мощную установку перегонки сырой нефти CDU-6. Это произошло после атаки украинских дронов и пожара 4 октября.

