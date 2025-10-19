Мы ничего РФ не забудем и не будем дарить, – Зеленский

Украина не собирается дарить собственные территории стране-агрессору России и не забудет поступки врага. Нашему государству нужно долгосрочное сотрудничество с Европой нацеленное на конкретный результат.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения в воскресенье, 19 октября. Отдельно гарант дал задание дипломатам готовить встречу "коалиции желающих", которая может состояться уже вскоре.

"Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой. Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить", – сказал глава государства.

На Россию нужно давить

Зеленский отметил, что почти ежедневно поддерживает связь с европейскими лидерами, чтобы согласовать общую позицию всех стран Европы по усилению и правильному направлению давления на Россию.

"Поручил нашим дипломатам – и уже об этом говорил со многими лидерами – готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих", – проинформировал президент.

Он убежден, что нашему государству в Европе нужны общие сильные позиции.

"И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины путем дипломатии. Президент Украины подчеркнул, что на Кремль нужно давить силой, чтобы принудить к настоящему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

