Тариф на газ в Украине с ноября: сколько будет стоить кубометр

Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября

Тариф на газ в Украине с 1 ноября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в мае 2026-го.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Изменится стоимость доставки газа, но в январе

В Украине с января 2026 года пересчитают стоимость доставки газа для каждого. Новые суммы зависят от объема потребления голубого топлива, при том сам тариф не изменится. Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):

Винницкая область
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газпостачсервис" 2,952
Волынская область
"Газосети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газосети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область
"Газосети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область
"Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тысменицагаз" 2,388
Киевская область
"Газосети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область
"Газосети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область
"Газосети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область
ПАО "Гадячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубныгаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область
"Газосети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область
"Газосети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область
"Газосети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область
"Газосети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область
"Газосети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

