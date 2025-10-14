Тариф на газ в Украине с ноября: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 ноября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в мае 2026-го.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Изменится стоимость доставки газа, но в январе

В Украине с января 2026 года пересчитают стоимость доставки газа для каждого. Новые суммы зависят от объема потребления голубого топлива, при том сам тариф не изменится. Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газпостачсервис" 2,952 Волынская область "Газосети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газосети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газосети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 Киевская область "Газосети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газосети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газосети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газосети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газосети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газосети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газосети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газосети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

