Тариф на газ в Украине с ноября: сколько будет стоить кубометр
Тариф на газ в Украине с 1 ноября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в мае 2026-го.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.
Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".
Изменится стоимость доставки газа, но в январе
В Украине с января 2026 года пересчитают стоимость доставки газа для каждого. Новые суммы зависят от объема потребления голубого топлива, при том сам тариф не изменится. Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.
Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):
Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.
