'Есть важный нюанс': Бессмертный объяснил, что стоит за изменением риторики Трампа по Украине

Во время выступления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Генассамблее ООН стало очевидным, что политик изменил собственную риторику относительно ситуации в Украине. Американский лидер заявил, что у Киева есть шансы восстановить границы 91 года, при этом Россию он назвал слабым государством, которое имеет значительные экономические проблемы.

Однако такую позицию Трампа не следует воспринимать серьезно, поскольку уже через некоторое время глава Белого дома скорректировал свои заявления. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Позиция Трампа постоянно меняется

Эксперт считает, что, чтобы понять слова Трампа, следует посмотреть, какую роль он взял на себя в этой ситуации и что именно демонстрирует как личность. По его словам, это своеобразный "излом" его позиции: с одной стороны – новая риторика, а с другой – привычное всем поведение. Именно это объясняет содержание лозунгов, которые он периодически озвучивает.

Бессмертный отметил, что ему приходилось работать с президентами, которые обычно придерживались той позиции, которую формировал последний круг их собеседников, поэтому в этом случае встреча американского лидера с президентом Владимиром Зеленским определила его настроение.

Эксперт отметил, что Трамп явно получал удовольствие во время выступления на Генассамблее, где каждый от него получал свой "титул" и задачи. В частности этому поспособствовал и Зеленский.

"Поэтому нужно относиться к этому как к результату тех встреч – не больше и не меньше. Я убежден, что очень скоро в его заявление будут внесены коррективы. Более того, они уже были: после встреч на Генассамблее состоялось собрание Совета Безопасности, где выступал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио. И во время выступления Рубио четко смещает акценты на претензии к обеим сторонам – и к России, и к Украине. Это надо понимать, потому что госсекретарь ближе к внутриполитическим деталям и прекрасно осознает, что вчерашний ветер может измениться сегодняшними нюансами", – объяснил Бессмертный.

Украинский дипломат убежден, что в целом Трамп во время выступления на Генассамблее ООН взял на себя роль хозяина ситуации.

"Мне кажется, он чувствовал себя "паханом", к которому приехали со своими проблемами, и он должен был решать, кто будет что делать", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Трамп заявил, что экономика страны-агрессора России сейчас находится в очень сложном положении, она разрушается. Он отметил, что Украина делает очень хорошую работу, однако, несмотря на это, война в нашей стране, развязанная РФ, не закончится в ближайшее время.

Выступая на Генассамблее ООН, Трамп указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете". Он также заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

Как писал OBOZ.UA, недавно пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков ответил на слова американского президента, который сравнил Россию с "бумажным тигром". Спикер Кремля выдал, что РФ должна ассоциироваться не с тигром, а "медведем", к тому же несмотря на большое количество ограничений и санкций Россия, по его словам, "сохраняет устойчивость и стабильность".

